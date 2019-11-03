#وظائف هندسية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

#وظائف هندسية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2019/11/03
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط.

– مهندس مبانٍ.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 ربيع الأول 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة للنساء بجامعة الملك سعود الصحية
    •
  • #وظائف للنساء بجامعة الملك سعود الصحية
    •
  • #وظائف شاغرة للنساء في جامعة الملك سعود الصحية
    •
  • #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :