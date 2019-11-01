#وظائف هندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

#وظائف هندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

2019/11/01
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف متجر التسلح- التايفون (الطائف).

. مستشار إدارة أنظمة الهواء (الرياض).

. مشرف كهرباء المعدات الأرضية- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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