وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول- مشاريع الموقع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مشرف- البناء والتفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مهندس أول- مشتريات المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

. مشرف- العمليات التشغيلية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والأجهزة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)