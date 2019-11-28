وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مخطط- الصيانة (جازان): الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر).

. مهندس ثاني- تميز التصنيع (الجبيل): الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).