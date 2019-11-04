#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019/11/04
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس صيانة (عدد وظيفتين).

. قائد المتجر المركزي- الكهربائية.

. محاسب التكاليف.

. مهندس صيانة- كهرباء.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف هندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات
    •
  • #وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات
    •
  • 8 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات
    •
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :