وظائف هندسية وبحثية شاغرة بجامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول الاتصالات- الأبحاث الهندسية.

. عالم- قياس الأشعة.

. عالم أول- المجهر الإلكتروني.

. فني هندسة- الأبحاث.

. عالم- تسلسل الجيل التالي.

. عالم- الكيمياء الحيوية.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)