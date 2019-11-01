#وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية

#وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية

2019/11/01
الساعة 11:23 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل).

. فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

. مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل).

. مخطط الصيانة (جازان).

. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض).

. موظف استقبال (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن
    •
  • التصنيع الوطنية تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري
    •
  • #وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بجازان والجبيل
    •
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :