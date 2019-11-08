#وظيفة إدارية شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

#وظيفة إدارية شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

2019/11/08
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، على مسمى “محلل تقارير الإدارة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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