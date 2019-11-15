وعد سعود كريري يُطمئن الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

دار حديث بين سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم في نادي الهلال، ونجله علي، صباح اليوم الجمعة، وذلك قبل مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال سعودي كريري لنجله في فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن شاء الله سنعود من اليابان بالفرحة الكبرى والميدالية الخامسة في آسيا بهديها لك بعد فوز الهلال باللقب.

وكان علي سعود كريري طالب لاعبي الهلال بالتركيز وبزيادة الثقة بالنفس لديهم عند مواجهة أوراوا في اليابان، مضيفًا أن الكأس الآسيوي لم يُحسم في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم السبت الماضي 9 نوفمبر.

ويذكر أن سعود كريري حصد 4 ميداليات آسيوية مع ناديي الهلال والاتحاد كلاعب، حيث فاز باللقب مرتين مع العميد عامي 2004 و2005 ونال الميدالية الذهبية، بينما فاز بالفضية مع الاتحاد في عام 2009.

ونال سعود كريري الميدالية الفضية كلاعب مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام نادي ويسترن سيدني الأسترالي.

وقرر نادي الهلال تقديم مفاجأة سارة لنجومه القدامى، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الهلال ستخصص مقاعد في إحدى الطائرات الأربع التي ستحمل الجماهير إلى اليابان، لحضور مباراة الإياب هناك.

وستقوم إدارة الهلال بالتكفل بثمن تذكرة وإقامة نجوم النادي القدامى من أجل حضور مباراة الإياب، التي ينتظرها كل عاشق للهلال على أحر من الجمر.

وفي السياق ذاته، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن هديته لسباعي المنتخب السعودي العائد إلى فريق الهلال استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن الجهاز الفني للأزرق، بقيادة رازفان لوشيسكو، قرر منح سباعي المنتخب راحة من تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

سعود كريري مع ابنه (SC) :

💙🎥 pic.twitter.com/0h1ORRvhdE — اخبار الهلال (@hilalstuff) November 15, 2019