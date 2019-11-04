وفاة رجل بعد التهام 41 بيضة للحصول على 100 ريال
طمعًا في إرضاء صديقه

وفاة رجل بعد التهام 41 بيضة للحصول على 100 ريال

2019/11/04
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

توفي رجل أثناء محاولته إكمال تحدٍ يقتضي تناول 50 بيضة، وذلك لحل خلاف بينه وبين صديقه.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، قالت الشرطة، إن “سوبهاش ياداف”، 42 عامًا، توجه إلى سوق بيبيغانغ في ولاية أوتار براديش، مع صديق، كان قد شب خلاف بينهما، وقرر الصديقان دخول تحد، يقتضي تناول 50 بيضة، والفائز يحصل على 2000 روبية (حوالي 100 ريال سعودي)، وحينها ينتهي الخلاف.

وقبل السيد “ياداف” الرهان، وتمكن من التهام 41 بيضة قبل أن ينهار فجأة، ويفقد وعيه، ليُنقل إلى المستشفى على الفور، ويموت بعد فترة وجيزة، وقال الأطباء إن وفاة “ياداف” جاءت نتيجة مضاعفات بسبب الإفراط في تناول العشرات من البيض، وأضافت الشرطة أن عائلته لم تعلق على الحادث المأساوي.


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