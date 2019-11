وفاة رضيع على متن الخطوط السعودية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توفي طفل رضيع على متن الرحلة رقم 35 للخطوط الجوية السعودية، التي كانت متجهة من جدة إلى واشنطن.

.@stjohnsairport confirms this Saudi Arabian Airlines 777 was diverted to #yyt for a medical emergency. Two ambulances were just seen leaving the airport with lights and sirens activated. Nature of the emergency is not know. The flight was headed to Washington @VOCMNEWS pic.twitter.com/bPZhA60JGB

— Fred Hutton (@Fred_Hutton) November 12, 2019