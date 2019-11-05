وفاة لاعب النصر السابق محمد الهديان

المواطن - الرياض

توفي لاعب المنتخب الوطني والنصر السابق محمد بن سليمان بن فهد الهديان.

ومن المقرر الصلاة على الفقيد اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد الجوهرة البابطين، فيما سيقام العزاء بمنزل الفقيد في الرياض.

ونعى رياضيون وإعلاميون، الفقيد داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب لاعب المنتخب والنصر السابق ناصر الفهد تغريدة نعى فيها زميله الهديان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها ”أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين”.

كما نعاه الكاتب والناقد الرياضي محمد الغامدي” انتقل إلى رحمة الله نجم فريق النصر ومنتخب المملكة السابق في الثمانينات والتسعينيات هجرية المدافع محمد الهديان وسيصلى على الفقيد غداً الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين شمال طريق الملك فهد وسيكون العزاء في منزله بحي النزهة .. خالص العزاء لأسرته وأقربائه ومحبيه”.