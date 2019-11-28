وفاة مدرب المنتخب العماني السابق

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن وفاة مدرب المنتخب السابق الهولندي بيم فيربيك، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ونشر حساب الاتحاد العماني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خبر وفاة فيربيك وتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة المدرب وذويه.

وتولى الهولندي فيربيك تدريب المنتخب العماني الأول لكرة القدم حتى شهر فبراير الماضي، وقاده للتتويج بلقب كأس الخليج العربي “خليجي 23″، التي أُقيمت في الكويت.

وحصل المدرب الهولندي على وسام الاستحقاق السلطاني، نظير جهوده مع المنتخب العماني الأول لكرة القدم، ولكنه تقدم باستقالته شهر فبراير الماضي، لظروف خاصة به، مؤكدًا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي الطويل.

وعمل المدرب الهولندي فيربيك في منصب عضو مجلس إدارة نادي سبارتا روتردام الهولندي، قبل وفاته صباح اليوم.