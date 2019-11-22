وفاة هادي الجيار شائعة تغضب أصغر المشاغبين

المواطن - متابعة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الفنان المصري هادي الجيار، أحد أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين الشهيرة مع كل من عادل إمام والراحلين سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي.

وبادر العديد من المغردين بجهل بترديد الشائعة حتى تصدرت الترند على مواقع التواصل ومحركات البحث في الوقت الذي نفت فيه ابنته صحة هذا الخبر.

وكانت شهيرة ابنة هادي الجيار قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية Dmc المصرية، مساء أمس الخميس، إن الفنان هادي الجيار بخير ولا صحة للأخبار المنتشرة، مشيرة إلى استقرار حالته الصحية بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد منذ عشرة أيام وتلقيه العلاج اللازم بالمستشفى.

وأوضحت أن الشائعة أثرت بصورة سلبية عليهم والأشخاص المحيطين به : “الموضوع سيئ للغاية، إنك شايف والدك قدامك كويس وبيتقال كلام مغاير، أرجو من الناس قبل الشير ونقل الخبر التأكد من الموضوع ومحاولة الفهم بصورة أوضح، بعض المصداقية والرحمة والإنسانية بالناس والأهل، وميبقاش بالطريقة دي”.

والمعروف أن هادي الجيار هو ممثل مصري من مواليد 1949، شارك في عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1989، التي مثل فيها دور لطفي وظهر أيضًا في أكثر من 7 أفلام شهيرة منها مقص عم قنديل عام 1985م.

كان آخر فيلم شارك فيه هادي الجيار عام 2009م وكان آخر ظهور له في مسلسل سك على إخواتك بمشاركة الفنان على ربيع في رمضان 2018.

هادي الجيار حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته في المسرح لكنه لم يحقق النجاح المتوقع له فيه ولا في السينما كما حققه في التليفزيون.