وفاة والدة ليما تُعيده إلى البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم، لوكاس ليما، إلى البرازيل؛ بسبب وفاة والدته، اليوم الأحد.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ليما غادر إلى البرازيل، إثر وفاة والدته اليوم الأحد، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهازين الفني والإداري.

وكان ليما قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 7 مباريات، وساهم في صناعة هدف واحد حتى الآن، خلال مباراة الفتح في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.