وفاة و4 إصابات في حريق منزل بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، صباح اليوم السبت، حريق منزل بحي الربوة؛ ما تسبب في وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين بحالات اختناق.

وأوضح عميد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه ورد بلاغ عند الساعة ٠٧:١٥ من صباح هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤١/٣/٢٦ عن حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد، وقد تمت مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده، ونتج عن الحادث خمس إصابات لمواطنين، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، أربع حالات وضعها الصحي مطمئن ولله الحمد، والخامسة لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً توفي لاحقاً بالمستشفى، نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم.