وفاة 34 ألف هندي في الخليج

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تُظهر بيانات تقرير صادر من وزارة الشؤون الخارجية الهندية، وفاة 33.9 ألف شخص هندي في الخليج منذ عام 2014، منهم 4.8 ألف متوفٍ هذا العام.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ف.موراليدهاران إن في المتوسط، يموت 15 مهاجرًا هنديًا كل يوم في 6 دول وهي المملكة والكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات، وغالبية الوفيات في المملكة والإمارات.

وتابع التقرير أن ولاية تيلانجانا في الهند، شهدت أعلى معدلات وفاة للمهاجرين في الخليج بنحو 1200 وفاة في 5 سنوات.