وفد أمانة عسير يقف ميدانيًا على احتياجات ومطالب أهالي مركز السرح

المواطن - النماص

‏زار وفد من أمانة منطقة عسير، مركز السرح شمال محافظة النماص؛ وذلك للوقوف المباشر على احتياجات المركز، البلدية والتنموية ومن ثم رفع تقارير مفصلة عنها.

وتكون وفد الأمانة من الدكتور سعود أبو شايقة، والمهندس عبدالعزيز بن زرعة، والمهندس عبدالعزيز بن رمثة، وقد استقبلوا عند وصولهم من قبل رئيس مركز السرح فارس اليامي وعدد من مشائخ ونواب وأعيان وأهالي المركز؛ ثم تم عقد اجتماع نوقشت من خلاله احتياجات المركز والتي كانت قد عرضت على أمين عسير، عند زيارة عدد من المشائخ والنواب والأعيان ممثلين للأهالي له بمكتبه في الأسبوع الماضي، قبل أن يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لزيارتهم والوقوف المباشر على مطالبهم واحتياجاتهم.

وقد تركزت مطالبات أهالي مركز السرح على عدة نقاط منها: ترقية مكتب خدمات بلدية السرح إلى بلدية فرعية لتلبي احتياجات المركز من الخدمات البلدية، ودعم مكتب الخدمات الحالي بالكوادر المادية والبشرية، وإدراج عدة مشاريع للمركز هذا العام ودعمها مباشرة من ميزانية الأمانة، بالإضافة إلى استكمال مبنى البلدية والذي مضى على بدء إنشائه ما يقارب العشر سنوات دون استكماله بسبب تعثر المقاول.

وقد قوبل تفاعل أمانة عسير برضًا كبير من لدن أهالي مركز السرح مؤملين بأن تتكلل النتائج بحسب الآمال والتطلعات المرجوة وأن تتفق مع رؤية ولاة الأمر حفظهم الله .

‏الجدير بالذكر أن مساحة مركز السرح تبلغ نحو 279 ألف كيلو متر مربع، ويُقدر عدد سكانها بحوالي ٤٨ ألف نسمة.