وليد الفراج: تفاءلوا بالخير يا هلاليين

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي وليد الفراج جماهير نادي الهلال بالتفاؤل، وذلك قبل ساعات من مواجهة الزعيم لفريق أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الفراج: يا جمهور الهلال تفاءلوا بالخير تجدوه، غدًا الهلال سيقدم مباراة للتاريخ وستكون ليلة لن تُنسى، ووسط هذا القلق والترقب، لا داعي للقلق.

ويملك نادي الهلال ثلاثة سيناريوهات، وذلك من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، غدًا الأحد، على حساب نادي أوراوا الياباني.

وسيكون السيناريو الأول أمام الهلال هو الفوز بأي نتيجة، أما السيناريو الثاني فهو التعادل بأي نتيجة، وسيكون السيناريو الثالث هو الخسارة بفارق هدف أمام أوراوا ما عدا نتيجة 1- 0.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خبر سار لنادي الهلال، في حال نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني غدًا الأحد.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت بشكل رسمي أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في الحصول على مقعد مؤهل للنسخة المقبلة من خلال دوري بلاده، فسوف يحصل على مقعد ولكن في الأدوار التمهيدية في البطولة.