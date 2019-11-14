وليد الفراج : خففوا تعصبكم

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج رأيه حول وسم” منتخب الهلال” الذي انتشر عبر تويتر وذلك خلال مباراة السعودية وأوزبكستان التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وعلّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الوسم الذي تم تداوله بشكل كبير في المملكة وقت المباراة قائلًا: “الحمد لله على نياتكم تُرزقون، معيب جدًا ما كتبه البعض في تويتر قبل تسجيل التعادل ثم الفوز، إنه عار على من كتب ثم مسح الآن، خفف تعصبك أصبح مقبلات أمام هذا المستوى المتراجع من الطرح والوعي، وعمومًا ألف مبروك لكل السعوديين المحبين لوطنهم فقط”.

وأضاف وليد الفراج: لا يمكن أن تتعامل مع منتخب بلادك حسب ارتباطه بلاعبي ناديك أو النادي المنافس، لا بد من الالتقاء حول قميص المنتخب الوطني، مهما كان انتماؤك لناديك، فلا يجوز تجاوز الانتماء للقميص الأخضر، المنتخب ليس لنادٍ إذا فاز أو خسر.