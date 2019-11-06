وليد الفراج لـ جماهير #النصر : لا تفرحوا بالصدارة لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مفاجأة تتعلق بمتصدر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوز النصر على الفيصلي بثنائية دون رد.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”: النصر كاد أن يكون متصدر لا تكلمني، ولكن فارق الأهداف لصالح نادي الهلال، وهذا ما يجعله بالصدارة؛ لا تفرحوا لأنه هناك من تداول معلومات خاطئة عن لائحة تحديد الصدارة، وعندما تأكد من خطئه ظل يُصر ويُكابر.

وأضاف الفراج: هذا الشخص صاحب المعلومة المغلوطة كان ينبغي عليه الخروج للرأي العام ويعترف بخطئه، ولكنه رفض الاعتذار، وهذا يؤجج الرأي العام.

يذكر أن جماهير النصر كانت أطلقت وسمًا” صدارة غصب” عبر تويتر؛ وذلك احتفالًا منها بالفوز على الفيصلي ومقاسمة الهلال لصدارته لبطولة الدوري.

وتمكن أصفر العاصمة من الفوز بثنائية دون رد في مباراة النصر ضد الفيصلي، حيث نجح فريق النصر في تقاسم الصدارة مع الهلال، بعد أن كان بعيدًا في الجولات الماضية مع انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان.

أما الهدية الثانية للعالمي من مباراة النصر ضد الفيصلي، هي استمرار تألق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي سجل الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الحادية عشرة بعد ضربة رأسية متقنة، ليصبح رصيده 7 أهداف في الدوري منافسًا البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال على لقب هداف الدوري.

وجاءت الهدية الثالثة في مباراة النصر ضد الفيصلي، وهي عودة الثقة بين لاعبي النصر وجماهير الشمس التي كانت قلقة مؤخرًا وقبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض حول أداء فريقها ومدى قدرته على المنافسة على لقب دوري المحترفين في الموسم الجاري.

وبعد مباراة النصر ضد الفيصلي، حقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول أمس الأربعاء في شباك عنابي سدير، ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.