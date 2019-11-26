ولي العهد للاعبي ومسؤولي الهلال : ارفعوا اسم المملكة عاليًا
هنأهم بالإنجاز للوطن وظهورهم المشرف ببطولة آسيا

ولي العهد للاعبي ومسؤولي الهلال : ارفعوا اسم المملكة عاليًا

2019/11/26
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

 

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