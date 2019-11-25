ولي العهد يتفقد فعاليات معرض الرياض للسيارات

المواطن - تصوير: بندر الجلعود

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرض الرياض للسيارات المقام ضمن موسم الرياض.

ونشر المصور بندر الجلعود صورًا لولي العهد وهو يتفقد جانبًا من فعاليات المعرض.



وكان ولي العهد، شهد يوم الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

ويعد معرض الرياض للسيارات جزءًا من فعاليات موسم الرياض، مشرعًا أبوابه للزوار خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر من الساعة 2 مساءً حتى 2 صباحًا.