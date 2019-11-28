ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 بدبي

ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 بدبي

2019/11/28
الساعة 5:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرض إكسبو 2020 في دبي، على هامش الزيارة الرسمية التي بدأها أمس لدولة الإمارات.

 

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