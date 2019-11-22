ولي العهد يولي قطاع الرياضة الدعم والاهتمام

ولي العهد يولي قطاع الرياضة الدعم والاهتمام

2019/11/22
الساعة 4:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، على حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، عاداً حضوره تأكيداً على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين من سموه حفظه الله.
وقدم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل من تواجد وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وبارك سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للفائزين في السباق، متمنياً التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.

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