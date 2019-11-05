ولي عهد أبو ظبي : أثمن جهود المملكة لتوحيد الصف اليمني وتوقيع اتفاق الرياض

ولي عهد أبو ظبي : أثمن جهود المملكة لتوحيد الصف اليمني وتوقيع اتفاق الرياض

2019/11/05
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عبر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن تقديره لجهود المملكة التي قادت إلى التوقيع على اتفاق الرياض اليوم كخطوة أولى للحل السياسي للأزمة في اليمن.

وقال ولي عهد أبو ظبي بعد حضور مراسم التوقيع : أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض.

وتابع : تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اجتمع مع ولي عهد أبو ظبي اليوم بعد توقيع الاتفاق وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور اتفاق الرياض في إنهاء الأزمة في اليمن ودعم أمن واستقرار الشعب اليمني.


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