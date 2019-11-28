ولي عهد #دبي: فخورون بالدعم السعودي الكبير لـ إكسبو 2020

المواطن - الرياض

عبر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، عن تقديره للدور والمشاركة السعودية في معرض إكسبو 2020.

وقال حمدان بن محمد : تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في زيارة لمقر معرض إكسبو 2020 والذي نستضيفه في دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة.. فخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث.

وكان ولي عهد دبي قد رافق الأمير محمد بن سلمان اليوم في زيارة إلى موقع المعرض.

واطلع سمو ولي العهد على قبة الوصل، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض إكسبو 2020، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.