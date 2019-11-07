ووكر ينقذ مانشستر سيتي وجوارديولا يطير من الفرحة

المواطن - محمد سمعه

تقمص الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي دور حارس المرمى ببراعة، وذلك في مباراة مان سيتي ضد نادي أتالانتا الإيطالي أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واضطر المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعتماد على كايل ووكر كحارس مرمى في مباراة أتالانتا، وذلك بعد إصابة البرازيلي إيدرسون وطرد الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

وكان كايل ووكر صرّح بعد مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا قائلًا بأنه كان يحب الحصول على بعض الفقرات التدريبية كحارس مرمى مع إيدرسون وكلاوديو برافو.

وقال جوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا: لم أكن أعرف أن كايل ووكر حارس مرمى جيد ولكن تشافي مانشيسيدور مدرب حراسة المرمى رشحه لي بعد إصابة إيدرسون وطرد برافو.

وأضاف جوارديولا: أود شكر كايل ووكر على تألقه في مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا لأنه ساعد الفريق في مركز مهم على أرضية الملعب.

يذكر أن جوارديولا أصبح سعيدًا للغاية بعدما اكتشف حارسًا ثالثًا لفريق مانشستر سيتي يُمكنه الاعتماد عليه في حالات الطوارئ والأزمات.

وكانت مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بالأمس على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

وسجل رحيم سترلينج هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في مباراة أتالانتا، ثم نجح اللاعب ماريو بازاليتش في إحراز هدف التعادل فريق أتالانتا.

ويحتل نادي مانشستر سيتي حاليًا المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط وبفارق خمس نقاط عن نادي دينامو زغرب الكرواتي صاحب المركز الثاني.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نادي ليفربول يوم 10 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.