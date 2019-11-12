ويلهامسون: #الهلال أهدر فرصة الحسم وأوراوا فاجأني

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي الهلال السابق، السويدي كريستيان ويلهامسون استغرابه من المستوى الذي ظهر عليه أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أن الزعيم أهدر فرصة حسم اللقب مبكرًا.

ولعب الهلال ضد أوراوا على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله كاريلو، وسيخوض مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من نوفمبر الجاري.

وتحدث ويلهامسون عن مباراة الهلال ضد أوراوا خلال تصريحاته لبرنامج “صدى الملاعب”، قائلًا: “الفريق الياباني كان أضعف كثيرًا مما تخيلت، وكان ذلك مثل مفاجأة بالنسبة لي”.

وتابع: “الهلال أهدر فرصة حسم النتيجة واللقب مبكرًا بإهداره الكثير من الأهداف المحققة، ولكن في الوقت ذاته فإن حظوظ الفريق كبيرة جدًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019”.

وأكد نجم الهلال السابق، أنه عشق الفريق منذ اللحظة الأولى التي ارتدى فيها قميصه، مشيرًا إلى أن الانسجام مع الحياة وكرة القدم السعودية لم يكن سهلًا واحتاج لبعض الوقت.

واختار ويلهامسون المدير الفني البلجيكي إيريك جيريتس كأفضل من عمل معه في السعودية، مشيرًا إلى أن مهاجم الهلال السابق، ياسر القحطاني هو أفضل لاعب لعب بجانبه في الدوري السعودي.

وعن أفضل محترف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا، قال: “مهاجم النادي الأهلي عمر السومة وأتمنى انتقاله إلى الهلال”، مضيفًا أن أصعب مبارياته كانت ضد مانشستر يونايتد والأهلي.

يُذكر أن السويدي كريستيان ويلهامسون لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة من 2008 حتى 2012، ونجح في تسجيل 35 هدفًا وصنع 25 خلال 79 مباراة في جميع البطولات.