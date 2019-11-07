ويليان: برشلونة حاول ضمي بعد مونديال روسيا

المواطن - محمد سمعه

اعترف اللاعب البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أن برشلونة الإسباني قدم عرضًا إلى البلوز، وذلك من أجل التعاقد معه بعد نهاية كأس العالم 2018 بـ روسيا.

وتحدث ويليان لـ DAZN قائلًا: عرض واحد حقيقي كان من برشلونة للتعاقد معي بعد نهاية مونديال روسيا، وتشيلسي قابل عرض برشلونة بالرفض، لأنني وأسرتي أحببنا العيش في لندن وهناك الكثير من العوامل ساعدتنا على البقاء.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن برشلونة قدم عرضًا لـ تشيلسي قدره 55 مليون جنيه إسترليني، لكن البلوز رفض.

وسينتهي عقد ويليان مع تشيلسي في صيف عام 2020.

وفي سياق آخر، دخل نادي برشلونة الإسباني في سباق المنافسة للتعاقد مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر برنامج El Chiringuito الإسباني أن برشلونة يود التعاقد مع أوباميانج ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز الذي سيُتم عامه الـ33 في عام 2020.

ويهدف برشلونة كذلك للتعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.