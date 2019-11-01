ويليان وثنائي ليستر أبرز المرشحين لجائزة الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت القائمة تواجد كل من؛ ويليان جناح تشيلسي، ثنائي ليستر سيتي جيمي فاردي ويوري تيليمانس، ودين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد، ونجم وسط أستون فيلا جاك جريليش، بجانب نجم مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان.

ولم يتواجد في قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج لشهر أكتوبر، أي لاعب من صفوف فريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا.

وكان مهاجم نورويتش سيتي، تيمو بوكي، هو من حصد الجائزة في البريميرليج عن أغسطس، فيما توج بها بيير إيميريك أوباميانج، نجم أرسنال، في شهر الماضي.