وينتروندرلاند.. الدهشة والأمنيات تتألق في موسم الرياض

وينتروندرلاند.. الدهشة والأمنيات تتألق في موسم الرياض

2019/11/01
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد

“وينتروندرلاند”، مدينة الملاهي الشتوية، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، هكذا وصفتها الشركة المنفذة لها، بأجوائها اللندنية وبهجتها الفريدة، عبر الجمهور عن انبهارهم بها في وسم احتل الأعلى تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

المدينة الشتوية الباهرة تضم مدينة ألعاب، وعروضًا مسرحية، وعالم مارفل، ومعرضًا لريال مدريد، وألعاب خفة، وهو ما استعرضه عدد من مستخدمي الوسم.

وقالت مشاعل الشمري، “روعة الترفيه بكره هكون هنا مين ياجي معي”، فيما احتفى رياض المهندس، بالمدينة الشتوية الرائعة، قائلًا: “صورته أمس المكان شيء خيالي”، مستعينًا بصورة للعروض الخيالية.

بينما يقول فيصل مهدي، كيف نخفي حبنا للرياض والشوق فاضح، مشيدًا بروعة التصميم الخاص بمدينة الألعاب الكبيرة المبهرة، وعروضها الجذابة، بينما كتبت جميلة مازني: “ما أرق الرياض وما أجمل ها اللعبة وها الجو، حاجة فوق الخيال”.

صفحة موسم الرياض الرسمية، وضعت مقطع فيديو قالت إنه “بين الرياض بوليفارد ووينتروندرلاند، أخذنا عز الخد في حلقة جديدة سأل فيها الزوار عن أكثر شيء يتمنونه يصير في موسم الرياض”.


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