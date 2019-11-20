ياباني يدعم #الهلال ويكشف أمنيته

المواطن - محمد سمعه

كشف مشجع ياباني عن أمنيته من نادي الهلال في حال نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وأكد المشجع الياباني في فيديو متداول عبر موقع ” تويتر” تشجيعه ودعمه لفريق الهلال الذي يخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد فريق أوراوا الياباني.

وأعرب المشجع عن أمنياته بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا والحصول على قميص النجم محمد الشلهوب بجانب التقاط صورة تذكارية معه.

وكان المشجع الياباني قال إنه حضر نهائي 2017 بين الهلال وأوراوا لدعم الأزرق لكنه حزن لخسارة الفريق الهلالي للقب قبل عامين.

وفي السياق ذاته، كشف أحد عشاق نادي الهلال أول أمس الاثنين، عن تشجيع بعض الجماهير اليابانية للفريق الهلالي أمام أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

ومن خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat قال: إلى هذه الدرجة عشق الهلال يصل إلى اليابان.

وأكمل المشجع الهلالي موجهًا حديثه للجمهور الياباني: تشجعون الهلال؟ صحيح.

وعلى الفور أشار المشجعون اليابانيون بتشجيعهم للزعيم الآسيوي، الذي يخوض مهمة كبرى من أجل الانتصار وتحقيق اللقب الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر 19 عامًا.

مشجع ياباني 🇯🇵🎥 | سأدعم #الهلال في تحقيق الفوز وإحراز البطولة، في نهائي 2017 ذهب لدعم الهلال في ملعب السايتاما ..

هذه المره أتمنى أن احصل على على قميص محمد الشلهوب وصورة تذكاريه معه pic.twitter.com/XL2n8BxJ1k — نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) November 20, 2019