ياسر القحطاني: فرحة الهلاليين لا تُوصف

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق أن إنجاز الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، جعل فرحة عشاق الأزرق لا تُوصف.

وتحدث القحطاني لـ برنامج صدى الملاعب قائلًا: فرحة الهلاليين بالفوز بآسيا لا تُوصف، وأتمنى دائمًا أن تكون الكرة السعودية في المقدمة ومسيطرة على الكرة الآسيوية.

وأضاف القحطاني: الهلال كان يستحق الفوز بالبطولة في نهائي 2014 ونهائي 2017، ولكن الهلال عاد وثأر لنفسه وتُوج ببطولة 2019، وهذا شيء رائع صراحة.

وفي السياق ذاته، قال سامي الجابر نجم الهلال السابق: الهلال مؤسسة عظيمة برجاله وأبطاله بداية من الشيخ عبدالرحمن بن سعيد حتى فهد بن نافل، وأي إنجاز يتحقق للوطن في كل المجالات فهذا يدل على عظمة البلد وتألق أبنائه وإبداعهم.

وأضاف الجابر: من الرائع أن نُسعد الجماهير الهلالية هذا المدرج الفخم كما أحب مناداتهم، ونحن سعداء بوجود رئيس شاب للهلال يملك الحنكة والذكاء وهو رجل أفعال وأقوال مثل فهد بن نافل.

وتابع الجابر: يجب توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ الذي كان رئيسًا لهيئة الرياضة وقت وجودي كرئيس للهلال ولم يبخل على الإطلاق بأي دعم للفريق الهلالي، وكان يحثني دائمًا على التعاقد مع اللاعبين الأفضل، من أجل تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.