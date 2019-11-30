ياسر القحطاني: لا زلت أعيش فرحة تتويج #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن سعادته التي لا تزال مستمرة، وذلك بعد فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي.

وقال القحطاني في المؤتمر الصحافي لمباراة اعتزاله: زرع الهلال في قلوب مشجعيه الثقة بالفوز في كل مباراة، وأنا أعيش حاليًّا فرحة فوزنا ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف القحطاني: أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على كل ما قدمه لي من دعم وأشكر جميع من وقف معنا في هذا الحفل.

وتابع نجم الهلال السابق: سأشارك غدًا في كل دقائق المباراة، وسأخوض شوطًا مع الهلال وآخر مع فريق Y 20 وهو فريق أصدقاء ياسر.

وأكمل القحطاني حديثه قائلًا: تشهد كرة القدم السعودية تطورًا كبيرًا في الوقت الراهن، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة، وكرة القدم السعودية دائمًا ولادة بالنجوم.

واختتم القحطاني حديثه قائلًا: كنت أتمنى تواجد أسماء كثيرة في الحفل، ولكن ظروفهم منعتهم من التواجد، وكل من ساهم في مسيرتي الكروية، سيُكرّم غدًا في حفل الاعتزال.