ياسر القحطاني: واثق أن اللقب هلالي

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب ياسر القحطاني، نجم الهلال السابق، بأنه واثق ثقة كبيرة في أن الزعيم قادر على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا الياباني.

وتحدث ياسر القحطاني قائلًا: كلي ثقة بأن اللقب الآسيوي سيكون هلاليًّا، ويجب علينا أن ندعم اللاعبين حتى يُصبح يوم 24 نوفمبر يومًا تاريخيًّا لجماهير الزعيم وللجماهير السعودية بشكل عام.

وكانت مباراة الذهاب أُقيمت يوم 9 نوفمبر في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث انتهى اللقاء بفوز الهلال بهدف سجله كاريلو.

وستنطلق مباراة الهلال وأوراوا غدًا الأحد في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 1992 و2000 على حساب فريقي استقلال طهران الإيراني وجابيليو الياباني.