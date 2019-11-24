يريد تسمية ابنته ملاك والأحوال ترد
اسم صدرت فتوى شرعية بتحريمه

يريد تسمية ابنته ملاك والأحوال ترد

2019/11/24
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار مواطن يريد تسمية مولودته الجديدة “ملاك”.

وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء بموقع “تويتر” ردًّا على الاستفسار: إن هذا الاسم من الأسماء الممنوع تسميتها بعد صدور تحريمه بفتوى شرعية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.

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