يريد تسمية ابنته ملاك والأحوال ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار مواطن يريد تسمية مولودته الجديدة “ملاك”.

وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء بموقع “تويتر” ردًّا على الاستفسار: إن هذا الاسم من الأسماء الممنوع تسميتها بعد صدور تحريمه بفتوى شرعية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.