يزيد الراجحي بطلًا لـ رالي الرياض 2019

المواطن - محمد سمعه

أنهى السائق يزيد الراجحي اليوم الثالث والأخير من رالي الرياض في المركز الأول.

وذكر الحساب الرسمي لـ فريق يزيد الراجحي عبر تويتر أن يزيد الراجحي أنهى اليوم الثالث في المركز الأول بسباق الـ169 كيلو مترًا ليكون بطلًا لرالي الرياض 2019.

وسجل السائق يزيد الراجحي أربع ساعات ودقيقة و56 ثانية إجمالًا في المراحل الثلاثة للرالي.

وبشكل عام، يتواجد الراجحي في المركز الأول ثم السائق الفرنسي إستيفان بيترهانسيل في المركز الثاني وفي المركز الثالث يتواجد السائق السعودي ياسر بن سعيدان.

واحتل السائق السعودي عيسى الدوسري المركز الرابع، وجاء التشيكي ميروسلاف زابليتال في المركز الخامس.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع “تويتر” يوم الخميس الماضي، عن المراحل الثلاث في رالي الرياض الذي يُعد الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في العاصمة، برعاية “عبداللطيف جميل للسيارات”.

وكانت المرحلة الاستعراضية في رالي الرياض انطلقت، عند الساعة 3:45 مساء الخميس الماضي، بجوار الصالات الخضراء، أما المرحلة الثانية “رماح”، فكانت أمس الجمعة عند الساعة 7:30 صباحًا.

وأضاف حساب الهيئة العامة للرياضة، أن المرحلة الثالثة “الجنادرية” في رالي الرياض انطلقت اليوم السبت عند الساعة 7:30 صباحًا.