ينطلق غدًا.. مسابقات وأشواط ضمن مهرجان الصقور

المواطن - الرياض

ينطلق صباح غدٍ الأحد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، في ملهم شمال الرياض، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويستمر حتى الـ16 من شهر ديسمبر الجاري، إذ يُعدُّ المحفل الدولي الأهم والأضخم في مجال الصقور، وسط إقبال كبير من هواة الصقور.

ويهدف نادي الصقور من خلال المهرجان، إلى جمع هواة الصقور لتبادل الخبرة والمعرفة فيما بينهم في مكان وزمان واحد، وتشجيعهم وتقديم الدعم لهذا النوع من الهوايات التراثية العريقة، وإضفاء روح التنافس بينهم، إضافة إلى التعريف بالموروث الثقافي لأبناء الجزيرة العربية، بما يعكس اهتمام المملكة بالصقَّارين والصقور، فضلًا عن ترسيخ المفاهيم الثقافية والبيئية عن هذا الإرث الأصيل، لاسيما وأنَّ المملكة تُعدُّ إحدى الدول الـ11 المدرجة ضمن لائحة اليونسكو للدول المربية للصقور، وتُعدُّ موطنًا لأنواع مختلفة منها، وممرًّا مهمًّا لصقور أخرى مهاجرة.

وسيتمكَّن زوَّار المهرجان- خلال فترة إقامته- من الاستمتاع بالمسابقات الخاصة بالصقور، مثل مسابقة مزاين الصقور، ومسابقة الملواح “الدعو” 400 متر، التي تنقسم إلى فئتين (فرخ، قرناس)، ويشارك فيها 6 أنواع من الصقور: الحر، الشاهين، جير تبع، قرموشة الجير، وجير بيور، وجير شاهين، ومن المقرر أنْ يتم تنظيم أشواط للسعوديين، وأخرى دولية للمشاركين من جميع أنحاء العالم، فيما يتأهل الفائزون من السعوديين والدوليين إلى أشواط الكؤوس، الذي يقام باسم كأس الملك عبدالعزيز.

وكان نادي الصقور قد أعلن عن تخصيص جوائز مالية للمتسابقين تجاوزت 21 مليون ريال.