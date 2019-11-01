يوفنتوس يفكر في تمديد عقد حارسه حتى 2024

يوفنتوس يفكر في تمديد عقد حارسه حتى 2024

2019/11/01
الساعة 9:56 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي، في تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: إن إدارة يوفنتوس ستعرض خلال الفترة المقبلة عرضًا لتمديد عقد تشيزني حتى صيف عام 2024.

وشارك تشيزني مع اليوفي في 71 مباراة منذ قدومه للبيانكونيري قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

ويعتمد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على تشيزني أساسيًّا في المباريات، على الرغم من عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وفي وقت سابق أكد نجم نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الأول، جورجيو كيلليني، أنه ليس بحاجة للبحث عن نادٍ آخر، مشددًا في الوقت ذاته أنه يحلم بالفوز بالبطولات.

وكان كيلليني قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي بداية منافسات الموسم الرياضي الجاري، والتي سيغيب على إثرها حتى شهر فبراير أو مارس.

وقال كيلليني في تصريحاته لقناة نادي يوفنتوس الرسمية: “أريد الفوز بالإسكوديتو العاشر وربما دوري أبطال أوروبا والبطولة الأوروبية (يورو 2020) مع المنتخب، لكن إذا تمكنت من الفوز بواحدة منهم سأكون سعيدًا للغاية”.

وأضاف: “عدت إلى التدريبات وأعمل كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية، لقد تغير الكثير منذ أن تخليت عن العجازين، الآن يمكنني الحصول على حياة طبيعية دون الكثير من العوائق”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أنا لم ألعب في العديد من الفرق ومحظوظ لأنني في وضع جيد بما فيه الكفاية لأن البقاء هنا لمدة 15 عامًا ليس أمرًا سهلًا”.


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