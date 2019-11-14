يوفنتوس يقرر الاستماع لـ عروض بيع تشان

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي عدم ممانعته بيع اللاعب الألماني إيمري تشان وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس سيستمع إلى عروض بيع إيمري تشان خلال الفترة المقبلة.

وسيبيع يوفنتوس اللاعب إيمري تشان، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ولا يعتمد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس على اللاعب إيمري تشان كثيرًا في مباريات اليوفي منذ بداية الموسم الجاري.

وقيل إن مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني يرغبان في ضم تشان، في حال قرر الرحيل عن صفوف البيانكونيري.

وكان تشان ساهم في فوز منتخب ألمانيا، ببطولة كأس العالم للقارات عام 2017 في روسيا.