يومان على انتهاء اكتتاب أرامكو للأفراد

المواطن - الرياض

أكدت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية- أن اكتتاب الطرح العام للأفراد لأسهم أرامكو سينتهي بعد يومين.

وقالت الشركة في تغريدة عبر “تويتر”، إن الاكتتاب متاح عبر كافة الفروع، والقنوات الإلكترونية لسامبا وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط هنا

ويوم أمس أوضحت سامبا كابيتال، في بيان صادر، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3.102 مليون شخص، بعدد أسهم 845.101 مليون سهم، تمثل 27.04 مليار ريال، بنسبة تغطية تتخطى 84.5 بالمائة.

وتابعت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت، الهاتف المصرفي: 1.79%، والصراف الآلي: 23.81%، والمصرفية الإلكترونية: 37.92%، وأخيرًا الفروع: 36.48%.