يوم الأربعاء فأل حسن على #النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه خلال مبارياته الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الفيصلي اليوم.

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها يوم الأربعاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يُعد بمثابة الفأل الحسن قبل مباراته ضد الفيصلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم.

يُذكر أنه في حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة، فإن الفريق الفائز سيتعادل في عدد النقاط مع الهلال متصدر الترتيب برصيد 20 نقطة.