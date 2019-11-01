يوناني وروماني يقودان مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي ضد ضمك

ويدير مباراة الفيصلي ضد ضمك اليوم، اليوناني تاسيوس سيديروبولوس، ويُساعده كوستاراس بوليكنوريس ولازاروس ديميترياديس، والحكم الرابع المجري فيكتور كاساي، وحكم الفيديو الهولندي سردار جوزيبيوك ويساعده مواطنه جان دي فريز.

ويلعب الفيصلي ضد ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح عنابي سدير لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

الرائد ضد الوحدة

ويقود مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، الروماني أوفيديو هاتيجان، ويساعده أوكتافيان سوفري وسيباستينا جيورجها، والحكم الرابع فيصل البلوي، وحكم الفيديو الهولندي مارتين بيريز، ويساعده مواطنه تشارلز شاب.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، ويسعى الفريق الريداوي لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة وسط جماهيره، فيما يطمح فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.