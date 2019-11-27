يويفا يدرس تطبيق تعديل قبل يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تطبيق قانون التبديل الاضطراري في حال اشتباه تعرض أحد اللاعبين بارتجاج، وذلك بعد نفاد التبديلات الثلاثة لفريقه.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن التعديل الذي اقترحه يويفا سيكون موجودًا خلال بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وكان يويفا قد طالب مسؤولي سن قوانين كرة القدم في مايو الماضي، بدراسة إجراء تعديلات على آلية التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه في تعرضهم لارتجاج في المخ خلال المباريات.

وقال رئيس يويفا، ألكسندر سيفرين: “صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى، أثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الارتجاج بحاجة للتحديث من أجل حماية اللاعبين، وكذلك الأطباء من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المعنية”.

وأوضح المجلس الدولي لكرة القدم، أنه سيناقش في اجتماعه السنوي المقبل، المقرر إقامته، يوم 3 ديسمبر المقبل، عدة موضوعات من بينها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وكيفية التعامل مع إصابات الارتجاج ومقترحات بتغيير قوانين.

وسيتم بعد ذلك طرح هذه الموضوعات للتصديق عليها في الاجتماع العام المقرر إقامته في 29 فبراير المقبل.

وتابع المجلس الدولي في بيان: “سنواصل المناقشة التي بدأت في اجتماع الفريق الاستشاري في أكتوبر/ تشرين أول بشأن تقييم والتعامل مع حالات الارتجاج خلال المباريات”.