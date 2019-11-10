10 أيام على انتهاء ألطف أيام السنة

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن أفضل وألطف أيام السنة ستنتهي بعد 10 أيام.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر “تويتر”: باقي على نهاية موسم الوسم عشرة أيام الذي يعتبر من أفضل وألطف أيام السنة، لله الحمد وسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة.

وتابع: يعقبها موسم المربعانية وسميت بهذا الاسم لتجاوز عدد أيامها 39 يوماً وتتكون من ثلاث نجوم كل نجم 13 يوماً وهي البداية الفعلية للبرد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.