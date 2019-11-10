10 مدن شهدت تتويج #الهلال بالذهب

المواطن - مروة نبيل

ضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سايتاما اليابانية إلى سجلات المدن التي شهدت تتويجه بالذهب، عقب حصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز.

وأصبحت سايتاما اليابانية هي المدينة العاشرة التي تشهد تتويج الزعيم بالذهب، وكشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مدن فوز الأزرق وعدد البطولات فيها.

وتُعد العاصمة الرياض أكثر المدن التي تُوج فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث حصل على 37 بطولة فيها، يليها جدة برصيد 10 بطولات، وحصد بطولتين في كل من الخُبر، لندن والدوحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ببطولة واحدة في كل من؛ الدمام، اللاذقية، مكة المكرمة، مسقط القطرية، بوهانج الكورية الجنوبية وسايتاما اليابانية.