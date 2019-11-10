10 #وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس- معدات دوارة (الجبيل).

. مهندس إنتاج- البولي بروبيلين (الجبيل).

. مهندس ثالث- البوليمر (الجبيل).

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. مدير- تطوير الحلول (الرياض).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. مستشار أول- إدارة الأداء والتحسين (الرياض).

. منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).

. أخصائي أول- التوظيف (الرياض).

. مشرف- مكافحة الحرائق (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)