10 #وظائف شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري علم الأشعة التداخلية (الرياض).

. استشاري علم أشعة البطن (الرياض).

. استشاري أشعة أعصاب (الرياض).

. طباخ أول (الرياض).

. كاتب حمية (الرياض).

. مساعد خدمات الطعام (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. مدير برنامج تقنية المعلومات (الرياض).

. أخصائي تصوير الأشعة الصوتي (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)