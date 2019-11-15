100 ألف مكافأة لكل لاعب وحداوي

المواطن - مروة نبيل

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منح مكافأة خاصة للاعبي فريق الوحدة الأول لكرة اليد.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح عبدالعزيز الفيصل مكافأة مالية تُقدر بـ100 ألف ريال لكل لاعب في الوحدة بمناسبة التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اتصال هاتفي إدارة نادي الوحدة والجهازين الفني والإداري بمناسبة التأهل إلى المباراة النهائية.

ونجح فريق الوحدة في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30/ 29 في نصف نهائي المسابقة المقامة حاليًا في مدينة سام شوك الكورية.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة الوحدة ضد الشارقة الإماراتي بالتعادل بنتيجة 24/24، وتألق فرسان مكة وخطفوا بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز في الوقت الإضافي.

وتألق فريق الوحدة الأول لكرة اليد في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، حيث تصدر مجموعته بعد الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد، قبل أن يفوز في نصف النهائي اليوم.